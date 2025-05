75-Jähriger fällt in die Schwalm und stirbt

Unglück in Nordhessen

Unglück im nordhessischen Neuental: In der Schwalm ist ein 75-Jähriger ertrunken. Die Einsatzkräfte fanden ihn leblos im Wasser - etwa zwei Stunden nach dem Notruf.

Suchaktion der Rettungskräfte in Neuental-Bischhausen

Suchaktion der Rettungskräfte in Neuental-Bischhausen Bild © Hessennews TV

Ein Anwohner hatte gegen 21 Uhr am Dienstagabend die Einsatzkräfte alarmiert und noch versucht, den 75 Jahre alten Mann aus Gelsenkirchen zu retten.

Doch für den Rentner kam jede Hilfe zu spät: Gegen 23 Uhr zogen Taucher die Leiche des Mannes aus der Schwalm in Neuental-Bischhausen.

"Nach derzeitigem Stand ist von einem Unglücksfall auszugehen", sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Der Mann sei aus noch ungeklärter Ursache in den Fluss gefallen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen.

Feuerwehr: Schwieriger Einsatz bei Dunkelheit und Regen

Die Feuerwehr war mit 60 Rettungskräften vor Ort. "Kurz nach Alarm waren die Neuentaler Feuerwehren mit einem Boot vor Ort", sagte ein Feuerwehr-Sprecher.

Schnell seien weitere Kräfte angefordert worden, etwa Taucher der Berufsfeuerwehr in Kassel und der Experten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Die Rettungskräfte suchten das Ufer und den Fluss ab, dabei waren auch Drohnen im Einsatz. Die Person sei schließlich "an einer sehr tiefen Stelle" leblos geborgen worden, so der Sprecher. Der Einsatz am bewachsenen und teils steilen Ufer sei schwierig gewesen, da es immer dunkler wurde und Regen einsetzte.