Über so viel Blödheit mussten am Ende sogar die Diebe lachen: Zwei Ganoven, die in Gießen einen Baumarkt beklaut haben, suchten sich zum Verstauen ihrer Beute ausgerechnet einen Polizei-Parkplatz aus. Es blieb nicht der einzige Patzer.

Sie könnten in diesem Jahr die Hitliste der dümmsten Diebe zumindest in Hessen anführen: Zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren luden am Dienstag gerade Diebesgut von einem Baumarkt in ihren Mietwagen, als zwei Polizeibeamte vor ihnen auftauchen, um eine Kontrolle durchzuführen.

Was das Duo nämlich nicht beachtet hatte: Sie hatten zum einen ihren Tatort - nun ja - "unglücklich gewählt", wie die Polizei Mittelhessen am Freitag in einer launigen Mitteilung berichtete. Es war ein Baumarkt, der direkt gegenüber dem Polizeipräsidium liegt. Noch unglücklicher aus Sicht des Duos: Sie nutzen einen eigens mit einem Schild gekennzeichneten Polizeiparkplatz, um ihre Beute zu verladen.

Von Kriminalbeamten beobachtet

Und so beobachtete ein Kriminalbeamter aus seinem Bürofenster, wie die zwei Männer Gegenstände unter ihrem Pullover aus dem Hosenbund herauszogen. Gemeinsam mit einem weiteren Kollegen entschloss er sich, die beiden Männer zu kontrollieren. Einer der beiden habe angegeben, kaum Deutsch zu sprechen - der nächste Fall von dumm gelaufen: So konnte einer der Beamten problemlos ins Russische wechseln.

Im Fahrzeug fanden die Ermittler dann Diebesgut im Gesamtwert von etwa 1.600 Euro, das aus dem Baumarkt stammte. Weitere Ermittlungen, inzwischen auch mit Kolleginnen und Kollegen der Schutzpolizei, ergaben laut Polizei, dass die aus Georgien und Russland stammenden Männer für Delikte dieser Art bereits einschlägig bekannt seien und deswegen von verschiedenen deutschen Justizbehörden gesucht wurden.

Duo muss über Blödheit lachen - noch

Bei ihrer vorläufigen Festnahme wiesen die Beamten die Männer auf den "unglücklich gewählten" Tatort hin - woraufhin das Duo über die eigene Blödheit lachen musste. Sie hätten sogar nach einer Videoüberwachung gefragt - mutmaßlich, um sich damit zu brüsten.

Als sie dann aber einer Haftrichterin beim Amtsgericht Gießen vorgeführt wurden, sei ihnen das Lachen vergangen. Die Richterin ordnete für beide Männer Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Jetzt sitzen sie im Gefängnis.