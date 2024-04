Vater schlägt Zehnjährigen nach Streit auf Fußballplatz in Wöllstadt

Auf einem Sportplatz in Wöllstadt (Wetterau) sind am Ostersonntag mehrere Kinder in Streit geraten.

Laut Polizei zog daraufhin ein Vater einen Zehnjährigen an dessen Kleidung hinter sich her und schlug ihm mit der Hand ins Gesicht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es werden aktuell noch Zeugen des Vorfalls gesucht.