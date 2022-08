Ein Autofahrer hat durch verbotenes Linksabbiegen in Frankfurt einen Unfall mit einer Straßenbahn verursacht.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch waren beide am Dienstag im Stadtteil Niederrad in gleicher Richtung unterwegs. Der 21-Jährige wurde eingeklemmt und verletzt. Eine Frau in der Bahn stürzte.