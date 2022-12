Verdacht auf Geflügelpest 8.500 Puten in Betrieb bei Gießen werden getötet

In einem Geflügelbetrieb im Kreis Gießen sind über das Wochenende mehrere hundert Tiere verendet. Erste Untersuchungen zeigen, dass sie an der Geflügelpest erkrankt waren. Das hat Konsequenzen - für die übrigen Puten in der Haltung und die umliegenden Betriebe.