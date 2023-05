Ermittler am Fundort der Leiche in Wiesbaden-Dotzheim.

Ermittler am Fundort der Leiche in Wiesbaden-Dotzheim. Bild © 5vision.news

Verdächtige nach Fund einer Leiche in Wiesbaden gefasst

Die Polizei in Wiesbaden hat zwei Männer festgenommen. Einer von ihnen soll einen 49-Jährigen umgebracht, der andere dessen Leiche an einer Straße abgelegt haben.

Nach einem Leichenfund in Wiesbaden-Dotzheim hat die Polizei am Donnerstag einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Demnach entdeckte ein Passant einen toten 49 Jahre alten Mann in der Nacht zu Donnerstag auf einem Grünstreifen und alarmierte die Rettungskräfte. Diese konnten jedoch nichts mehr für den Mann tun und nur noch seinen Tod feststellen.

Obduktion bestätigt gewaltsamen Tod

Die Obduktion der Leiche brachte nach Angaben der Polizei eine tödliche Verletzung ans Licht. Der 49-Jährige war demnach gewaltsam gestorben.

Noch am Donnerstag fasste die Polizei einen 37 Jahre alten Verdächtigen. Er gilt als Bekannter des Getöteten. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden beantragte einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen ihn.

Fundort war nicht der Tatort

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fundort nicht um den Tatort handelte. Die Polizei nahm neben dem mutmaßlichen Totschläger einen weiteren Mann fest. Der 47-Jährige steht im Verdacht, die Leiche mit an den späteren Fundort gebracht zu haben. Er soll am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen