Verdächtiger nach Angriff in Hainburg in U-Haft

Nachdem bei einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Hainburg (Offenbach) ein 32-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde, ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden.

Veröffentlicht am 10.03.25 um 13:37 Uhr









Der 38-Jährige hatte sich selbst bei der Polizei gemeldet. Er sei am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt worden, der U-Haft anordnete, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen ihn wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Sowohl der Beschuldigte als auch der 32-Jährige sollen Mitarbeiter des Marktes sein.