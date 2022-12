Einsatzfahrzeuge am Tatort in Frankfurt-Praunheim

Verdächtiger nach tödlichen Schüssen in Frankfurt in U-Haft

In Frankfurt-Praunheim ist ein 38 Jahre alter Mann auf offener Straße erschossen worden. Die Polizei nahm einen 40-Jährigen fest. Täter und Opfer kannten sich offenbar.

Nach den tödlichen Schüssen am Montagabend in Frankfurt-Praunheim wird gegen den mutmaßlichen Täter wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mit. Der 40 Jahre alte Mann wurde bereits am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.

Bei der Tat wurde das 38 Jahre alte Opfer nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei auf offener Straße von mehreren Schüssen getroffen. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben, berichteten die Beamten. Der Mann erlag noch am Tatort seinen Verletzungen.

Die Polizei nahm den 40-Jährigen noch vor Ort fest. Zu den Hintergründen der Tat laufen die Ermittlungen. Auslöser des Streits sei nach derzeitigen Ermittlungen vermutlich eine geschäftliche Beziehung und eine Geldforderung des Opfers gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.