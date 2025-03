Unfall in Südhessen Raser kracht bei Verfolgungsjagd in Gegenverkehr

Was als Streifenfahrt anfing, endete für die Polizei in Darmstadt in einer Verfolgungsjagd mit Verletzten: Ein Autofahrer raste über zehn Kilometer vor den Beamten davon, bevor er die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Veröffentlicht am 23.03.25 um 13:54 Uhr Link kopiert!









Die Raser-Fahrt in Südhessen endete mit einem Unfall und zwei Verletzten. Bild © Keutz TV-NEWS

Link kopiert!









Während einer Streifenfahrt in Darmstadt fiel der Polizei am Sonntagmorgen ein schwarzer Mercedes AMG auf, der an Vorderreifen und Kotflügel beschädigt war. Als die Beamten ihn für eine Kontrolle anhalten wollten, raste der Wagen davon. Die Polizei verfolgte das Auto mit Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber. Auf mehr als zehn Kilometern lieferte sich der Fahrer des hochmotorisierten Wagens mit der Polizei eine Verfolgungsjagd, die schließlich im Landkreis Darmstadt-Dieburg mit einem Knall endete. Audiobeitrag Bild © Keutz TV-NEWS | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Kontrolle verloren, festgenommen "In Erzhausen verlor der flüchtige Autofahrer aktuellen Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn", berichtet die Polizei. Dort sei der Mercedes zunächst mit einem anderen Auto zusammengestoßen, dessen 56 Jahre alte Fahrerin dabei verletzt wurde. Den 52 Jahre alten AMG-Fahrer nahm die Polizei an der Unfallstelle fest. Auch er wurde leicht verletzt. Auf der Verfolgungsfahrt hatte der Mann nach Polizeiangaben mit seinem Auto mehrere Hindernisse gerammt und einen Baum gestreift. Einen Führerschein besitzt der Raser laut Polizei nicht – stattdessen hatte er "diverse Utensilien" dabei, "die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinweisen". Weitere Informationen Jetzt herunterladen: Die hessenschau-App Bild © hessenschau.de Suche, Regenprognose, Darkmode: Wir haben unsere News-App für Hessen stark überarbeitet und verbessert. Laden Sie sich die hessenschau-App jetzt herunter:

Android: Google Play Store

Apple iOS: App Store

Mehr zur neuen App Ende der weiteren Informationen