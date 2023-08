Verkehrskontrolle in Babenhausen - Polizei findet Drogen in Auto

Bei einer Verkehrskontrolle in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) haben Polizisten am Freitagabend in einem Auto knapp zwei Kilo Haschisch sowie über 2.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Nach Angaben der Beamten vom Montag war das Auto mit drei 18-Jährigen besetzt und der Fahrer war berauscht unterwegs.