Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Schlitz

In Schlitz (Vogelsberg) sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Es wurden mehrere Menschen verletzt. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Ortsteil Bernshausen und Schlitz. Der 26 Jahre alte Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. 27 Rettungskräfte versorgten drei Unfallbeteiligte, die leicht verletzt wurden.