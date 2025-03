Ein Unbekannter hat einen Fußgänger mit einem Messer attackiert und verletzt.

Veröffentlicht am 12.03.25 um 14:12 Uhr

Laut Polizei lief der 27-Jährige am Dienstagmorgen auf einem Radweg an der B49 zwischen Reiskirchen und Lindenstruth, als der Täter mit einem Messer seinen Rucksack beschädigte. Im Handgemenge wurde der 27-Jährige am Arm verletzt. Der Angreifer floh.