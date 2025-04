Auch zwei Wochen nach dem Verschwinden des sechs Jahre alten Pawlos wühlt das ungeklärte Schicksal des Jungen die Menschen in Weilburg auf.

Veröffentlicht am 08.04.25 um 07:25 Uhr

"Ganz Weilburg ist in Gedanken bei Pawlos und seiner Familie", sagte Bürgermeister Hanisch (CDU). Die Wahrscheinlichkeit, den Jungen unversehrt zu finden, werde immer kleiner. Die Hoffnung bestehe aber weiterhin. "Ganz Weilburg sucht weiter", so Hanisch. Der autistische Junge war am 25.März aus seiner Förderschule davongelaufen und wird seither vermisst. Eine großangelegte Suche blieb erfolgslos.