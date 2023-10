Versuchte Geldautomatensprengung in Oberaula

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag versucht, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Oberaula (Schwalm-Eder) zu sprengen.

Nach Polizeiangaben wurde der Automat durch zwei Explosionen zwar erheblich beschädigt, hielt aber soweit stand. Die Täter gelangten demnach nicht an Bargeld und flohen ohne Beute. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag.