Viele Motorradunfälle am Wochenende in Hessen

Am Wochenende haben sich viele Motorradunfälle ereignet, bei denen Fahrer nach Polizeiangaben vom Montag teils schwer verletzt wurden.

Veröffentlicht am 28.04.25 um 13:56 Uhr

Ein 58 Jahre alter Mann kam etwa am Freitag auf der L3105 bei Darmstadt von der nassen Fahrbahn ab und prallte gegen einen Pfosten und ein Schild. Er musste per Hubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert werden. Weitere Unfälle gab es in Mörfelden (Groß-Gerau), Roßdorf (Darmstadt-Dieburg) und Lindenfels (Bergstraße).