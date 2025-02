Bei einer Frontalkollision zweier Pkw nahe Hofgeismar (Kassel) sind vier Insassen schwer verletzt worden.

Zwei von ihnen, ein 19-Jähriger und eine 42-jährige Autofahrerin, schwebten in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau war am Sonntag auf der B83 beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Wagen eines 48-Jährigen kollidiert. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser.