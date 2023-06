Vier Schwerverletzte bei Unfall in Freiensteinau

Kurzmeldung Vier Schwerverletzte bei Unfall in Freiensteinau

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 93 zwischen Freiensteinau (Vogelsberg) und Weidenau sind am Mittwochmittag vier Menschen schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war eine 56-Jährige in einer Kurve mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt, in dem eine Frau mit zwei Kleinkindern saß. Drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.