Vier Verletzte bei Küchenbrand in Darmstadt

Bei einem Küchenbrand sind am Dienstagabend in Darmstadt vier Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Offenbar war bei Kochen Fett in Brand geraten. Die Familie, darunter zwei Mädchen im Alter von 12 und 16 Jahren, kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Das betroffene sechste Stockwerk der Hauses wurde evakuiert.