Zwei Leicht- und zwei Schwerverletzte, das ist die Bilanz zweier Motorradunfälle auf einer Landstraße in Hirschhorn (Bergstraße).

Wie die Polizei am Montag mitteilte, passierten beide Unfälle am Samstag auf einer Landstraße bei Hirschhorn. In einem Fall fuhr ein 52-Jähriger einem 34-Jährigen auf, der in einer Ausbuchtung zwischen Hirschhorn (Bergstraße) und Oberzent-Kortelshütte (Odenwald) anhalten wollte. Beide Männer wurden leicht verletzt.

Später kam ein 30-Jähriger ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Wegen umherfliegender Trümmerteile verlor ein dahinter fahrender 24-Jähriger die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte ebenfalls. Beide Fahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.