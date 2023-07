Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntagabend bei Mengerskirchen (Limburg-Weilburg) vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 18-Jähriger in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Auto überschlug sich. Alle vier Insassen kamen in Krankenhäuser.