Wasseruhren für 40.000 Euro in Feldatal geklaut

Wasserzähler im Wert von 40.000 Euro haben Unbekannte aus einem Baumarkt in Feldatal (Vogelsberg) gestohlen.

Veröffentlicht am 17.03.25 um 22:50 Uhr

Wie die Polizei am Montag berichtete, waren sie in der Nacht zum Samstag in den Markt eingedrungen und hatten die 500 Geräte aus Messing mitgenommen. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen.