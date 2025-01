Bankfiliale in Rimbach

Nach der Geiselnahme in Rimbach stellt sich weiter die Frage, was den mutmaßlichen Täter antrieb. Der 36-Jährige schweigt weiter zu den Vorwürfen. Ein psychiatrischer Gutachter soll bei den Ermittlungen helfen.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen nach einer Geiselnahme in Rimbach fest.

Nach der Geiselnahme in einer Bankfiliale in Rimbach (Bergstraße) schweigt der Tatverdächtige weiter zu der Tat und zum Motiv. Derzeit gebe es keine Hinweise darauf, dass es sich um eine geplante Tat gehandelt habe, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag.

Der Mann hatte am Dienstagmorgen eine 21 Jahre alte Bankmitarbeiterin drei Stunden lang festgehalten und nach Ermittler-Angaben mit einem Schraubenzieher bedroht.

Gutachten zur psychischen Situation

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen werde auch untersucht, in welcher psychischen Situation der 36-Jährige war. Dazu soll ein Gutachten in Auftrag gegeben werden.

Nach den Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft soll der 36 Jahre alte Tatverdächtige, der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt, zum ersten Mal am Montagabend aufgefallen sein. Dort soll er versucht haben, Kontakt zu einer Bekannten in Rimbach aufzunehmen.

Kurze Beziehung zu einer Frau aus Rimbach gehabt

Mit der Frau habe der Mann eine kurzzeitige Beziehung gehabt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Nachdem er vergeblich versucht haben soll, in die Wohnung der Frau zu gelangen, soll er am Dienstagmorgen zur Bank gegangen sein.

Warum ausgerechnet dorthin, ist laut Ermittlerinnen und Ermittlern noch unklar. Ebenso offen sei die Frage, wo der Mann die Nacht verbrachte.

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen aktuell davon aus, dass er sowohl die Bankfiliale als auch sein Opfer zufällig auswählte - und die Tat nicht geplant war. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es laut Ermittlungsbehörden nicht.

Tatverdächtiger sitzt in Haft

Nach seiner Festnahme durchsuchte die Polizei die Wohnung des 36-Jährigen in Köln, wo er amtlich gemeldet ist. Dabei konnte sie nach eigenen Angaben keine relevanten Beweismittel finden.

Am Mittwoch wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter beim Amtsgericht Bensheim vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Daraufhin wurde der Tatverdächtige in Haft gebracht. Dem Mann wird Geiselnahme vorgeworfen.

Festnahme in Rimbach nach drei Stunden

Die Polizei hatte den mutmaßlichen Geiselnehmer nach rund drei Stunden festgenommen, ohne dass er Widerstand leistete. Speziell ausgebildete Polizeikräfte bewegten ihn zur Aufgabe, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Vor Ort waren nicht nur Polizeikräfte aus ganz Südhessen, sondern auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK).

Psychologische Betreuung nach Polizei-Einsatz

Die Frau blieb körperlich unversehrt, sie wurde nach Beendigung des Polizei-Einsatzes psychologisch betreut - ebenso Angehörige und weitere Betroffene.