Betriebsgelände von Heraeus in Hanau

Betriebsgelände von Heraeus in Hanau Bild © Heiko Schneider/ hr

Weltkriegsbombe in Hanau gefunden - Evakuierung ab Mittwochmorgen

Auf dem Werksgelände von Heraeus in Hanau ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Der Sprengkörper soll am Mittwoch entschärft werden. Von der Evakuierung sind etwa 16.000 Menschen betroffen.

Die Werksfeuerwehr von Heraeus fand die 250 Kilogramm schwere Bombe am Dienstagvormittag auf dem Betriebsgelände des Technologiekonzerns Nahe der Hanauer Innenstadt, wie die Stadt Hanau mitteilte.

Der Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt sicherte demnach das Gelände. Die Bombe soll nach Informationen des Hanauer Krisenstabs am Mittwoch entschärft werden. Dazu beginne man am Mittwochmorgen ab 8 Uhr mit den Evakuierungen.

Sicherheitsradius von 750 Metern

Der Kampfmittelräumdienst legte den Sicherheitsbereich auf 750 Meter um die Fundstelle fest. Einem Sprecher der Stadt zufolge werden von der Evakuierung insgesamt etwa 16.000 Menschen betroffen sein. Rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Heraeus können nicht zur Arbeit gehen. Die Produktion ruhe vorerst.

Klinikum Hanau wird evakuiert

Das Sperrgebiet hat nach Angaben der Stadt Auswirkungen auf die Innenstadt: So muss auch das Klinikum Hanau evakuiert werden. Die etwa 400 Patientinnen und Patienten werden in der Lindenauhalle im Stadtteil Großauheim und im Bürgerhaus im Stadtteil Wolfgang untergebracht. Lediglich rund 50 Intensivpatienten werden in hintergelagerte Gebäude des Klinikums verlegt, damit ihnen der Transport und die Verlegung erspart bleibt.

Auch das Altenzentrum "Bernhard Eberhard" wird evakuiert. Im Sicherheitsradius befindlich zudem die Anne-Frank-Schule, die Brüder-Grimm-Schule sowie die Ludwig-Geissler-Schule, die sich am Außenrand des Sicherheitsradius befindet und sich entschieden hat aufgrund der Straßensperrungen ebenfalls zu schließen.

Außerdem sind folgende Kindertagesstätten betroffen: Kita Janusz-Korczak, Kita Brüder-Grimm, Kita Margareten, Kinderhaus Saalburgstraße, Kinderburg und Kita Tümpelgarten, Kita St. Josef, Familienzentrum der Kathinka-Platzhoff-Stiftung und das Angebot "Mittendrin" der Kathinka-Platzhoff-Stiftung. Alle Kitas außerhalb des Sicherheitsradius bleiben geöffnet.

Ebenfalls geschlossen wird das Nachbarschaftshaus Tümpelgarten, das Stadtteilzentrum Süd-Ost, die Jahnhalle, der Hauptfriedhof und der Bürgerservice Hanau. Die Main-Kinzig-Halle wird von der Stadt Hanau während der Zeit der Evakuierung als Notunterkunft zur Verfügung gestellt.

Die Rückkehr in die Sicherheitszone ist im Verlauf des Nachmittags geplant.

Bahnstrecke Friedberg - Hanau teilgesperrt

Auch Bahn- und Busverkehr wird von der Evakuierung und Sperrung im Sicherheitsradius in Mitleidenschaft gezogen. Die Bahnstrecke Friedberg - Hanau ist bereits teilgesperrt. Die Züge fahren nur bis zum Bahnhof Hanau-Nord und von dort wieder Richtung Friedberg, anstatt bis zum Hauptbahnhof durchzufahren.

Die Busse des Öffentlichen Nahverkehrs fahren bis zur offiziellen Sperrung des Gebiets. Danach umfahren sie die Sicherheitszone.