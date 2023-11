Bund und Länder wollen Leistungen für Asylbewerber einschränken, die seit mehr als eineinhalb Jahren in Deutschland sind.

Wenn sich ein Asylverfahren hinzieht, sollten nicht 18, sondern 36 Monate lang Leistungen aus dem Asylbewerber- leistungsgesetz gezahlt werden, so Bundeskanzler Scholz (SPD) nach den Bund-Länder-Gesprächen am Dienstagmorgen. Auch sollen Asylbewerber einen Teil ihrer Leistungen als Guthaben auf eine Bezahlkarte bekommen. Zudem sollen Asylverfahren in Deutschland künftig schneller abgearbeitet werden.