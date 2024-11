Eben noch die ersten Schneeflocken der Saison bestaunt - und dann ist plötzlich Frühling: Am Wochenende steigen die Temperaturen um satte 10 Grad - und sogar die Sonne kommt raus.

Während in Willingen (Waldeck-Frankenberg) die Schneekanonen aufgebaut werden, das hessischen Flachland als "Winterwonderland" besungen wird und nun auch der letzte Autofahrer seine Winterreifen aufgezogen haben dürfte, kündigt sich ein markanter Wetterumschwung an: "Der Sonntag wird sich frühlingshaft anfühlen", sagt hr-Meteorologe Rainer Behrendt voraus.

Videobeitrag alle wetter! vom 20.11.2024 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Das liegt am Wind, der sich in der Nacht zum Sonntag von Nordwest auf Südwest dreht. Während derzeit noch kalte Luft vom Polarmeer nach Hessen strömt, wird es dann Luft vom Atlantik sein. "Und der Atlantik ist immer noch viel zu warm", erklärt Behrendt. Von maximal 4 Grad am Freitag und 6 Grad am Samstag steigen die Temperaturen am Sonntag auf bis zu 16 Grad.

Sonniger Sonntag

Außerdem dürfte der Sonntag auch einlösen, was er dem Namen nach verspricht. Denn der Wetterexperte verspricht nicht nur zweistellige Werte, sondern auch noch jede Menge Sonne. "Das wird sich vorübergehend sehr angenehm anfühlen", sagt Behrendt. Trocken bleibt es auch.

Bis dahin bleibt es allerdings noch nasskalt, grau und winterlich. Schnee oder Schneeregen und Glätte sind hessenweit drin. Am Freitag könnte es mancherorts sogar gewittern. Am Samstag beruhigt sich das Wetter schon ein bisschen und es wird etwas freundlicher, bis dann in der Nacht zum Sonntag die Warmfront aufzieht.

Schnee schmilzt auch in höheren Lagen

Nach der Warmfront ist allerdings vor der Kaltfront: Die sonntäglichen Frühlingsgefühle werden dem hr-Meteorologen zufolge nicht lange anhalten. Am Montag bleibt es bei Temperaturen bis 14 Grad zwar noch mild, dafür wird es aber auch schon wieder unbeständiger und grauer.

Ganz sicher können die Wetterexperten das zwar noch nicht voraussagen, aber auf den "Eintagsfrühling" dürfte eine eher unbeständige Woche folgen. Behrendt rechnet mit Temperaturen um die 10 Grad. Sicher ist, dass der Winter erst einmal wieder eine Pause einlegt. Denn der Schnee wird das Wochenende auch in den höheren Lagen nicht überstehen.