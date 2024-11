Eben noch die ersten Schneeflocken der Saison - und dann plötzlich Frühling: Am Sonntag kletterten die Temperaturen in Hessen auf bis zu 18 Grad. Und sogar Sonne gab es.

Vor allem im Süden Hessens konnte sich der Sonntag frühlingshaft anfühlen. Am Nachmittag wurde es sogar noch milder als erwartet. Die Höchstemperaturen lagen zwischen 12 und 18 Grad. Trocken blieb es auch. Gleichzeitig sorgte der mäßige Süd- bis Südwestwind für saubere Luft. Im Bergland wurden auch starke bis stürmische Böen erwartet.

Dabei war es erst in den vergangenen Tagen noch ziemlich frostig. Viele Autofahrer zogen noch schnell die Winterreifen auf und das hessische Flachland wurde als "Winterwonderland" besungen.

In der Nacht zum Sonntag drehte der Wind von Nordwest auf Südwest, erklärt hr-Meteorologe Rainer Behrendt. Damit strömte keine kalte Luft mehr vom Polarmeer nach Hessen, sondern Luft vom Atlantik. "Und der Atlantik ist immer noch viel zu warm", so Behrendt.

Schnee schmilzt auch in höheren Lagen

Nach der Warmfront ist vor der Kaltfront - die sich allerdings etwas Zeit lässt: Am Montag bleibt es bei Temperaturen bis 17 Grad noch mild, es wird aber wieder unbeständiger und grauer, abends kann es auch regnen.

Am Dienstag sind dann voraussichtlich nur noch maximal 12 Grad drin, am Mittwoch 11 und am Donnerstag 8 Grad. Dabei wird es wechselhaft mit möglichen Schauern. Die Pause vom Winter dauert also noch etwas an, denn der Schnee wird die Tage auch in den höheren Lagen nicht überstehen.