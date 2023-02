Sonne, zweistellige Temperaturen, schönes Winter-Wetter: Das gibt's alles bis zum Wochenende. Pünktlich zum Höhepunkt der Fastnachts-Zeit kommt dann aber ein ungemütlicher Mix auf uns zu.

Nebel am Morgen, Sonne am Nachmittag, milde Temperaturen und angenehmes Vorfrühlingswetter: So sehen die Tage zum Wochenstart in Hessen mehrheitlich aus. Die gute Nachricht vorab: So bleibt das auch erst einmal in den nächsten Tagen. "Am Donnerstag haben wir dann einen Übergangstag", erklärt hr-Meteorologe Tim Staeger. Womit wir bei der schlechten Nachricht wären: Pünktlich zum Start der Fastnachts-Hochphase wird's ungemütlich in Hessen.

Dann wird aus neblig-sonnig leider regnerisch-windig. Schmuddel-Wetter zur Fastnachts-Sause. "Ab Freitag gibt es dann Wolken, Regen und Wind", berichtet Staeger. Das bleibt auch am Wochenende voraussichtlich so.

Gutes Wetter zum Ende der fünften Jahreszeit?

Wenigstens wird es nicht kälter, die Temperaturen bleiben mild und trotz des Wind-Regen-Mix im zweistelligen Bereich. "Es gibt keinen Winter-Rückfall. Mein Tipp daher: Lange Unterwäsche braucht's beim Feiern nicht, dafür sollte man sich aber Wind- und Regenfest anziehen", so Staeger. Eine kleine Hoffnung gibt es trotz der ungemütlichen Fastnachts-Prognose: Zum Abschluss der närrischen fünften Jahreszeit könnte es doch noch etwas werden mit dem Sonnen-Schunkeln.

"Es ist zwar noch nicht verlässlich, aber in der neuen Woche deutet sich ein Hoch an", berichtet Staeger. "Dann wird es wohl wieder freundlicher." Vielleicht gibt es ja dann doch noch ein Wetter-Happy-End für die Narren in Hessen - wenn schon der Start so schmuddelig-mies wird.