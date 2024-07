Deutscher Wetterdienst warnt vor Hitzebelastung in Hessen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor "starker Wärmebelastung".

Am Freitag sind Städte und Kreise in Südhessen, aber auch Teile des Main-Kinzig-Kreises betroffen. Für Samstag wird die Warnung auf ganz Hessen ausgeweitet. Gewarnt wird vor hitzebedingten Erkrankungen, von denen besonders ältere Menschen, chronisch Kranke und kleine Kinder betroffen seien. Der DWD gibt die Warnung vor starker Wärmebelastung heraus, wenn die gefühlte Temperatur bereits am frühen Nachmittag einen Schwellenwert von etwa 32 Grad überschreitet.