Hochsommer in Hessen, zumindest für einen Tag: Heute könnte der heißeste des Jahres werden. Die nächsten Gewitter stehen aber schon vor der Tür. Und es geht wechselhaft weiter - womöglich den ganzen Sommer.

Der bislang wärmste Tag in Hessen liegt nicht lange zurück: Am vorvergangenen Samstag (29. Juni) wurde in Michelstadt (Odenwald) mit 32,6 Grad die höchste Temperatur gemessen. In Offenbach und Darmstadt kletterte das Thermometer auf bis zu 32,0 Grad.

"Das könnte heute noch höher gehen", sagte hr-Wetterexperte Tim Staeger am Dienstagvormittag. Vorhergesagt sind unter anderem für Frankfurt maximal 33 Grad. Dabei soll es bis zum Abend trocken bleiben.

Punktuell kräftige Gewitter

Staeger sprach von "Freibad-Wetter", warnte aber auch vor einer hohen Wärmebelastung. "Es wird schwüler im Laufe des Tages", sagte der Meteorologe, "gerade für Ältere, Menschen mit Herz-Kreislauf-Beschwerden und Kinder kann es anstrengend werden". Er empfahl, es ruhig angehen zu lassen und viel Wasser zu trinken.

In der Nacht zum Mittwoch beenden Gewitter von Westen den kurzen Hitze-Höhepunkt schon wieder. Diese können laut Staeger punktuell kräftig sein. "Sie werden aber nicht so intensiv ausfallen wie Gewitter am Nachmittag, weil dann die Luft am wärmsten ist und das mehr Auftrieb für Gewitter bedeutet."

Tropische Nacht mit lauen 20 Grad

Temperaturtechnisch wird die Nacht tropisch. "Es kühlt nicht ab, sondern bleibt recht lau", erklärte der hr-Wetterexperte. Gerade in den Städten fällt das Thermometer nicht unter 20 Grad.

"Morgen haben wir schon etwas andere Luft", sagte Staeger zu den Aussichten für Mittwoch. Es bleibt demnach zwar sommerlich warm mit bis zu 28 Grad, aber auch wechselhaft mit Gewittern. Zum Wochenende werden bei weiter wechselhaftem Wetter nur noch bis zu 25 Grad erreicht.

Siebenschläfer verheißt weiter durchwachsenen Sommer

"Es geht so weiter, wie man es schon kennt von diesem Sommer", sagte Staeger. Durch den derzeit starken Jetstream fänden Tiefs leichter den Weg nach Europa, erläuterte er. "Das Gegenteil wäre eine blockierte Wetterlage mit einem stabilen Hoch und zwei bis drei Wochen Sonne pur." Das sei momentan nicht in Sicht. Die Großwetterlage halte auch in der mittelfristigen Vorhersage.

Die Tage um den Siebenschläfer-Tag am 27. Juni seien wechselhaft gewesen, sagte Staeger weiter. "In drei von vier Jahren setzt sich das Wetter von Ende Juni, Anfang Juli dann so über den Sommer fort."