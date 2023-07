Die schweren Gewitter sind ausgeblieben, die ist Hitze erst einmal vertrieben. Bis zum Wochenende erwarten Meteorologen ruhigeres Wetter. Dann wird es wieder heiß - und gewittrig.

Nach der Hitze vom Dienstag hat eine Kaltfront in der Nacht zum Mittwoch Schauer, Gewitter und etwas kühlere Luft nach Hessen gebracht. Größere Schäden sind dabei ausgeblieben.

"In Teilen Hessens dauert es bis in den Mittwochnachmittag, bis die Rest-Schwüle vertrieben ist", sagt hr-Meteorologe Tim Staeger. Doch in den kommenden Tagen folgt nun deutlich trockenere und damit angenehmere Warmluft.

Bei viel Sonne und lockeren Quellwolken werden am Mittwoch Höchstwerte von 23 bis 29 Grad erreicht. Dazu weht ein lebhafter Wind. Am Donnerstag und Freitag sieht es ähnlich aus.

Es bleibt warm

Am Donnerstag bleibt es trocken, die Werte liegen bei 21 bis 27 Grad, am Freitag steigen sie auf 24 bis 30 Grad. Nachts wird es wieder erträglich, vor allem die Nacht zum Freitag verspricht mit 15 bis zehn Grad Abkühlung - vor allem in Nordhessen, erklärt Staeger.

Am Wochenende steigen die Temperaturen dann wieder auf 30 bis 35 Grad, auch die Schwüle und gewittriger Regen kehren wahrscheinlich zurück, wie Staeger vorhersagt: "Der Samstag wird wieder heiß, am Sonntag folgt ein neuerlicher Temperaturrückgang, es bleibt aber sommerlich warm."

Es sei also keine neuerliche Hitzewelle absehbar - gute Nachrichten für alle, die nachts wegen der Hitze nicht schlafen können.

Sommer wieder zu trocken

Absehbar sei auch, dass der Sommer wieder zu trocken sei, sagt der hr-Meteorologe. Während das Frühjahr überdurchschnittlich nass war, habe es ab Mai wieder deutlich zu wenig geregnet.

Die Gewitter bringen nicht viel, weiß Staeger, weil der knochentrockene Boden den Platzregen nicht aufnehmen kann und das Wasser dann in die Kanalisation abfließt.

Heißester Tag in Hessen

Der vergangene Sonntag war der bislang heißeste Tag in diesem Jahr in Hessen. An den offiziellen Messstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden in Bad Nauheim (Wetterau) 37,1 Grad erreicht, in Michelstadt (Odenwald) und Darmstadt 37,0 Grad sowie in Frankfurt 36,9 Grad. Dem DWD zufolge taucht Hessen damit viermal in den Top 10 der bundesweiten Höchsttemperaturen auf.

Nach Messdaten des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) wurden sogar Temperaturen von bis zu 38,0 Grad gemessen – etwa in Hanau, Darmstadt oder Frankfurt.

