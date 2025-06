Abkühlung nach heißestem Tag des Jahres in Sicht

Gewitter am Sonntagabend

Nach dem Wochenende voller Hitze und Sonne winkt zum Wochenbeginn kurzzeitig etwas Abkühlung. Am Sonntag war mit bis zu rund 37 Grad der bisher heißeste Tag des Jahres. Am Abend drohen erste Gewitter.

Das Hitze-Wochenende ist allmählich durchstanden. Erste Quellwolken aus dem Westen sollten im Laufe des Nachmittags dichter werden. Es wird schwüler und die Gewitterneigung nimmt zu.

Erste Gewitter sind laut hr-Meteorologe Ingo Bertram bereits am Sonntagabend möglich. "Wer am Badesee ist oder zum Grillen im Garten sitzt, sollte im Blick behalten, ob sich der Himmel im Westen verfinstert", rät er.

Nach schwülwarmer Nacht nur noch 27 Grad

Auch die Nacht zum Montag wird schwülwarm. Die Temperaturen gehen nur auf 21 bis 15 Grad zurück und bringen somit wenig Abkühlung.

Mit der neuen Woche ändert sich das Wetter in Hessen - zumindest für zwei Tage. Die Temperaturen erreichen am Montag und Dienstag nur noch maximal 22 bis 27 Grad.

Ganz weg ist die Sonne aber nicht, sie wird jedoch häufiger von Wolken verdeckt. Dabei ist es in Südhessen freundlicher als im Norden. Dazu kann es immer wieder einzelne Schauer und Gewitter geben. Ergiebiger Regen ist aber nicht zu erwarten.

Am Mittwoch wird es schon wieder wärmer: bis zu 33 Grad. Und in der Nacht zum Donnerstag kann es wieder teils kräftige Gewitter mit Wind und Schauern geben.

Heißer Sonntag mit bis zu 37 Grad

Vor allem am Sonntag waren trinken und Schatten suchen angesagt. Bis zu 37 Grad hatten die Meteorologen vorhergesagt. Mit 36,9 Grad hat etwa Frankfurt-Höchst gegen 17 Uhr an der Marke gekratzt. Mit rund 36 Grad war es etwa in Darmstadt, Frankfurt und Hanau am heißesten.

Schon am Samstag wurden stellenweise bis zu 33 Grad gemessen. Der bisherige Hitzerekord des Jahres war am 14. Juni mit 34,3 Grad in Michelstadt (Odenwald) gemessen worden.

Waldbrandgefahr steigt

Die Waldbrandgefahr nahm am Sonntag noch einmal zu . Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) stieg sie im Rhein-Main-Gebiet und in Darmstadt von Warnstufe 4 auf die höchste Warnstufe 5 und in vielen weiteren Regionen von 3 auf 4.

In Wäldern sind Grillen und offenes Feuer verboten, ebenso Rauchen. Es dürfen keine brennenden Zigaretten weggeworfen werden. Bei Ausflügen in die Natur dürfen nur ausgewiesene Parkplätze benutzt werden. Trockenes Gras kann sich unter Fahrzeugen an heißen Rohren und Katalysatoren entzünden.