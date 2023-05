Ein Mann radelt amin der Karlsaue in Kassel am Hirschgraben vorbei.

Ein Mann radelt amin der Karlsaue in Kassel am Hirschgraben vorbei. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Nicht zu kalt und nicht zu warm: Hochdruckeinfluss sorgt zum langen Wochenende für ideales Wetter in Hessen. Der Pfingstsonntag wird mit bis zu 26 Grad der wärmste Tag.

Die Wetteraussichten zu Pfingsten können sich sehen lassen: Das gesamte Wochenende verspricht freundliches Wetter. "In den nächsten Tagen setzt sich Hochdruckeinfluss durch, die Sonnenanteile nehmen zu, und das Temperaturniveau steigt", sagte hr-Meteorologe Tim Staeger am Mittwoch. Es handele sich um eine trockene Luftmasse ohne Schwüle und ohne Gewitter mit Starkregen. "Es wird ideal: nicht zu kalt und nicht zu warm", sagte er.

Bodenfrost in ungünstigen Lagen

Nach einem "etwas unterkühlten" Mittwoch kann es in der Nacht zum Donnerstag in ungünstigen Muldenlagen in Nordhessen noch mal Bodenfrost geben. Staeger nannte als Beispiel Sontra (Werra-Meißner) und sprach von einem "klassischen Kälte-Loch". In Südhessen werden dagegen Frühwerte von 7 bis 9 Grad erwartet.

Am Donnerstag wird es sonnig bei Höchstwerten von 17 bis 23 Grad, am Freitag sieht es ähnlich aus. Am Samstag geht es laut Staeger dann "Richtung 25 Grad". Der Sonntag wird mit bis zu 26 Grad wohl der wärmste Tag des langen Wochenendes.

Mai bislang etwas zu trocken

"Der Montag ist am Rande der Vorhersage", sagte Staeger am Mittwoch. Wahrscheinlich werde es zum Wochenbeginn "einen Tick kühler" mit 18 bis 22 Grad in der Spitze.

Der Mai sei bislang etwas zu trocken, sagte Staeger. Da es im März und April viele Niederschläge gab, sei das aber noch kein Grund zur Sorge.

