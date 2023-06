"WhatsApp"-Betrüger in Wiesbaden erfolgreich

Gleich zwei Frauen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis sind in den vergangenen Tagen von "WhatsApp"-Betrügern übers Ohr gehauen worden.

In beiden Fällen gingen die Unbekannten nach derselben Masche vor und kontaktierten die Frauen mit einer für sie unbekannten Nummer. Dabei wurden sie um mehrere Tausend Euro betrogen, wie die Polizei am Donnerstag in Wiesbaden berichtete.