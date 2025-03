Wiesbaden: Polizeieinsatz in Landtagsgarage

Ein abgestellter Koffer hat am Donnerstagvormittag in der Tiefgarage des Landtags in Wiesbaden einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Das Parkhaus wurde laut Polizei abgesperrt. Dann überprüften Spezialisten des Landeskriminalamts den Koffer mit einem Sprengstoffspürhund. Ergebnis: Der Koffer war harmlos.