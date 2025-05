Lilien peilen drei Siege an

Der SV Darmstadt 98 hat den Klassenerhalt in der zweiten Liga zwar bereits sicher, will in den verbleibenden drei Spielen aber trotzdem alles geben. "Da gibt es keinen Grund, nicht mehr maximal motiviert zu sein. Es sind noch sehr wichtige Spiele", sagte Tobias Kempe am Mittwoch in einer Medienrunde. "Wir können auch noch in der Tabelle klettern. Das Ziel ist, drei Siege einzufahren." Am Samstag (13 Uhr) stellt sich der Hamburger SV in Darmstadt vor. "Das ist ein guter Gegner. Da freuen wir uns sehr drauf", so Kempe.