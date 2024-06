Eine 30 Jahre alte Autofahrerin hat im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel einen Zusammenstoß mit insgesamt drei Pkw und sechs verletzten Insassen verursacht.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war sie am Samstag verkehrswidrig an einer Kreuzung links abgebogen und in ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt. Dieses Auto wurde in einen weiteren Wagen geschleudert. Zwei der sechs Verletzten kamen ins Krankenhaus.