Der erste Schnee der Saison ist da: Die Wasserkuppe zeigt sich weiß überzuckert. Im Laufe der kommenden Woche könnte es auch in niedrigeren Lagen winterlich und nass-kalt werden.

Es ist soweit: Der erste Schnee der Saison in Hessen ist gefallen. Fotos von der Wasserkuppe von Sonntagmittag zeigen eine dünne Schneedecke auf Hessens höchstem Berg. Nach Daten der hr-Wetterredaktion lag die Schneefallgrenze in der Rhön am Sonntag bei etwa 700 Metern. "Das heißt, dass man auf den Höhen Flocken sieht," erklärte hr-Meteorologe Ingo Bertram. "Liegen bleibt der Schnee aber nur etwas weiter oberhalb, zumal die Böden noch warm sind."

Auch in den Höhenlagen im Upland oder auf dem Großen Feldberg im Taunus könnten am Sonntag noch einige Schneeflocken zu sehen sein, sagte der hr-Wetterexperte. Bis in den Nachmittag blieb der Schnee aber nur auf der Wasserkuppe liegen. In tieferen Lagen kamen die Niederschläge als Schauer herunter.

Im Hotel "Peterchens Mondfahrt" auf dem Gipfel der Wasserkuppe war die Freude über den Wintereinbruch groß. Zwar sei es ziemlich neblig, aber die Spaziergänger hätten die ersten Schneeflocken der Saison dennoch sehr genossen, sagte eine Hotel-Mitarbeiterin. Rund um das Hotel sei die Schneedecke geschlossen.

Ein paar Zentimeter Schnee blieben am Sonntag auf der Wasserkuppe liegen. Bild © Thomas Zimmer

Neue Woche wird ungemütlich

Der Sonntag gab einen Vorgeschmack auf die kommende Woche: "Das Wetter stellt sich in der neuen Woche großräumig um", sagte hr-Wetterexperte Tim Staeger. "Es wird turbulenter und regnerischer." Demnach kommen einige Tiefs und arktische Kaltluft auf Hessen zu.

Am Dienstag und Mittwoch soll es außerdem stürmisch werden. In den Bergen seien bis zu 100 km/h möglich, prognostizierte Staeger. In flacheren Regionen könnten die Böen zwischen 70 und 80 km/h erreichen. "Vor allem in den Wäldern sollte man vorsichtig sein, auch noch Tage später", warnte Staeger. Äste könnten teilweise abbrechen.

Nasse Flocken im Flachland

Hinzu kommt jede Menge Regen - und mancherorts könnte der Niederschlag auch wieder als Schnee zu Boden fallen.

Gerade im Taunus und in der Rhön könnte sich ab Dienstag oder Mittwoch eine Schneeschicht von ein paar Zentimetern bilden, die ein paar Tage liegenbleibt, sagte der hr-Meteorologe. "Auch in den Niederungen sind nasse Flocken möglich, die zu einer kleinen Schneeschicht führen könnten."

Vorsicht vor Glätte

Die Temperaturen erreichen in der kommenden Woche Höchstwerte im einstelligen Bereich. Nachts sind auch Temperaturen um die 0 Grad möglich. Dann könnte es bei Schneeregen auch glatt werden, warnte Staeger. Gerade im Berufsverkehr könnte die Glätte zu Chaos auf den Straßen führen. Autofahrerinnen und Autofahrer, die noch keine Winterreifen aufgezogen haben, sollten spätestens jetzt aktiv werden.