WM in Katar Fußballfans feiern Marokko-Sieg

An vielen Orten in Hessen haben marokkanische Fußballfans den Sieg ihres Teams gegen Spanien bei der Fußball-WM in Katar gefeiert.

Allein in der Frankfurter Innenstadt bejubelten bis zu 5.000 Fans den Einzug ins Viertelfinale. Dabei sei alles friedlich geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Im Nahverkehr kam es zu Einschränkungen, weil einige Busse und Straßenbahnen nicht fahren konnten.

Auch in anderen Städten wurde mit Hupkonzerten gefeiert, etwa in Wiesbaden, Darmstadt, Rüsselsheim oder Offenbach.