Zum zweiten Mal in dieser Woche ist ein einem Wohnhaus in Selters (Limburg-Weilburg) zu einem Brand gekommen. Es gab eine Festnahme. Der Sachschaden ist hoch.

Nachdem es in dem Haus bereits am Dienstag brannte, kam es am Mittwoch erneut zu einem Brand in dem teils leerstehenden Gebäude. Ein Mann stieg ins Haus ein und warf Gegenstände aus dem Fenster, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Da sich ein Feuer im Haus ausbreitete, evakuierte die Feuerwehr umliegende Gebäude und rettete den Mann mit einer Drehleiter aus dem brennenden Haus. Der 28-Jährige wurde festgenommen und medizinisch versorgt. An dem Haus und Nachbargebäuden entstand ein Schaden von mindestens 250.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.