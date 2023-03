Wohnung steht in Flammen

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Brand in einem Mehrfamilienhaus Wohnung steht in Flammen

Rund 20.000 Euro Sachschaden ist am Mittwochabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kassel entstanden.

Bei dem Feuer im Stadtteil Wesertor sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Brand sei im Bereich eines Bettes ausgebrochen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer fahrlässig durch den Bewohner verursacht worden sein könnte.