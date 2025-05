Zwei Millionen Euro Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus in Egelsbach

Ein verheerendes Feuer hat ein Mehrfamilienhaus in Egelsbach teilweise zerstört. Rund 100 Feuerwehr- und Rettungskräfte waren im Einsatz. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

Ein Brand hat am Freitagabend ein Mehrfamilienhaus in Egelsbach (Offenbach) unbewohnbar gemacht. Nach Angaben der Polizei vom Samstag entstand ein Schaden von rund zwei Millionen Euro.

Ausgebrochen war der Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes, in dem rund 20 Personen gemeldet seien. Kurz nach Ausbruch des Feuers griff es auf den Dachstuhl über. Das Dach stürzte teilweise ein oder musste abgetragen werden. Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren bis in die späte Nacht im Einsatz, ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht.

Warnung an Anwohner wegen Rauchentwicklung

Die Straße "Auf der Trift" wurde gesperrt. Wegen starker Rauchentwicklung wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung erstreckte sich auch auf das benachbarte Langen (Offenbach).

Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Die Wohnungen bleiben zunächst unbewohnbar. Viele Betroffene kamen bei Freunden unter, andere wurden in Hotels gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern nach Angaben eines Polizeisprechers an.