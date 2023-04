Wolken, Wolken, Wolken – und zwischendurch etwas Regen und Sonne. So lässt sich das Osterwetter zusammenfassen. Hessen kann sich auf milde Frühlingsfeiertage freuen.

Zeit mit der Familie und leckeres Festessen: Auf die Osterfeiertage freuen sich viele Hessinnen und Hessen vermutlich schon lange. Natürlich spielt auch das Wetter eine Rolle, denn bei strahlendem Sonnenschein ziehen sich die Mundwinkel fast automatisch nach oben. So viel sei verraten: Unsere hr-Wetterredaktion erwartet weder Sommergefühle noch winterliches Frieren.

Wolken statt strahlendem Sonnenschein

In die Osterfeiertage lässt es sich am Karfreitag besonders gut mit einem gemütlichen Frühstück zuhause starten. Vom trockenen Esstisch aus lässt sich das bewölkte, zum Teil auch regnerische Hessen beobachten. Wer Lust auf einen Spaziergang hat, sollte diesen gegen Nachmittag planen. Auf gut Glück kann man die Sonnenbrille einpacken. Mehr als 7 bis 13 Grad sollen es allerdings nicht werden.

Im Schön-Wetter-Wettbewerb gewinnen am Samstag die südwestlichen Landesteile. Es ist zwar mit Wolken zu rechnen, ab und zu will sich die Sonne aber zeigen. Wer zum Rausgehen kein strahlendes Sommerwetter braucht, ist bei einem Shopping-Bummel durch die Stadt gut aufgehoben. Die Nordosthälfte Hessens verschlägt es vielleicht eher in die lokalen Einkaufszentren: Hier ist mit etwas Regen zu rechnen.

Eiersuche im Trockenen

Die Feiertage am Sonntag und Montag sollen laut aktuellem Stand größtenteils trocken bleiben. Kurze, vereinzelte Schauer könnten Richtung Kasseler Berge stattfinden. Alles in allem heißt es aber: Aufatmen für Familien mit Kindern. Die Ostereiersuche kann voraussichtlich ohne Matschhosen und Regenjacken stattfinden. Höchsttemperaturen von 9 bis 16 Grad will der Osterhase am Sonntag mitbringen.

Der Montag könnte sogar noch etwas wärmer werden. Perfekt für einen Ausflug ins Freie! Denn schließlich beginnt mit dem Frühling auch die Abenteuer-Saison: Bei Trockenheit könnte ein Ausflug in einen der hessischen Kletterparks und -Wälder eine gute Option sein.