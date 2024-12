Zeugen melden betrunkenen Fahrer bei der Polizei

Mehrere Zeugen haben am Samstagabend versucht, einen betrunkenen Kneipenbesucher von der Heimfahrt mit dem Auto abzuhalten. Als das nicht gelang, riefen sie die Polizei.

Veröffentlicht am 08.12.24 um 15:26 Uhr

Die Beamten suchten den 70-Jährigen daraufhin an seiner Wohnanschrift in Weilmnünster (Limburg-Weilburg) auf, wo er unbeschadet, aber mit 1,84 Promille angekommen war. Er musste auf die Polizeidienststelle, es sei ein Verfahren gegen ihn eingeleitet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Polizei lobte ausdrücklich die "vorbildhafte Zivilcourage" der Zeugen.