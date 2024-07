Ein 24-Jähriger hat sich in Vellmar (Kassel) ein Rennen mit der Polizei geliefert.

Wie die Beamten am Dienstag meldete, hatte der Autofahrer bei Grün Vollgas an einer Ampel gegeben und war an drei wartenden Autos vorbeigezogen. Einer dieser Wagen war eine Zivilstreife, die die Verfolgung aufnahm. Der 24- Jährige raste mit rund 110 km/h durch Vellmar, konnte aber später von der Streife am Ortsausgang gestoppt werden.