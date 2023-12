Die Stadt Wiesbaden hat dem Weihnachtszirkus im Stadtteil Biebrich eine Show mit Löwen verboten. Das Veterinäramt berichtete von eklatanten Mängeln beim Tierschutz.

Audiobeitrag Audio Keine Löwen-Show beim Zirkus in Wiesbaden Audio Löwe auf dem Weg in die Manege Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) Ende des Audiobeitrags

Die Show wurde als "absolutes Highlight" angekündigt: "The Lion King - Hynek Navratil aus Tschechien präsentiert Europas zweitgrößte Löwengruppe erstmals in Wiesbaden."

Von Donnerstag (21. Dezember) bis 7. Januar will der "Wiesbadener Weihnachtscircus" auf dem Festplatz Gibber Kerb im Stadtteil Biebrich laut Werbung "eine Show für alle Generationen" bieten. Dazu sei unter anderem Navratil "mit 14 afrikanischen Löwen" nach Wiesbaden gekommen, wie der Zirkus mitteilte. Das lasse die Herzen der Wiesbadener Tierfreunde höher schlagen.

Doch der Weihnachtszirkus hat die Rechnung ohne das Veterinäramt der Stadt gemacht.

Stadt: mehrere Vor-Ort-Termine

Die Behörde stoppte die Löwen-Show "nach ausgiebiger Prüfung und mehreren Vor-Ort-Terminen", wie sie mitteilte. Behörden-Mitarbeitende hätten bei ihren Kontrollen "eklatante Mängel im Hinblick auf tierschutz- und tierseuchenrechtliche Anforderungen festgestellt", erklärte Tierschutzdezernentin Milena Löbcke (Linkspartei).

Diese Mängel führten laut der Mitteilung vom Mittwoch dazu, dass die beantragte Erlaubnis für den Auftritt der Löwen-Show nicht erteilt werden konnte.

Haltungsanforderungen nicht erfüllt

Im Detail schrieb die Stadt, dass der Dompteur dem Veterinäramt keine ausreichende Qualifikation im Umgang mit den Tieren habe vorweisen können.

Voting Sind Zirkustiere noch zeitgemäß? Ja Nein Kommt auf die Tiere an Bin generell kein Zirkus-Fan Loca-tag 'coffee_cup_voting_honeypot_label' not found

Zudem seien die Tiere vor Ort, entgegen vorheriger Angaben, nicht entsprechend tierschutzrechtlicher Vorgaben untergebracht worden. Da der Dompteur die Haltungsanforderungen nicht erfülle, könne die Genehmigung zum Auftritt der Löwen nicht erteilt werden.

"Zum Schutz der Tiere musste entsprechend gehandelt werden", teilte Löbcke weiter mit. Nach Angaben der Stadt wurde die Entscheidung vom Veranstalter des Weihnachtszirkus mitgetragen. Der Zirkus muss also ab sofort ohne sein Highlight auskommen. Die mitgebrachten dressierten Pferde, Hunde und Kamele dürfen aber wie geplant in die Manege.

Schwierige Rechtslage

Das Land Hessen setzt sich seit Jahren im Bundesrat für ein Verbot von verschiedenen Wildtieren im Zirkus ein und hat entsprechende Beschlüsse erwirkt. "Es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass Wildtiere in einem reisenden Zirkusunternehmen in ihrer Bewegung und artgerechten Verhalten hochgradig eingeschränkt werden und dadurch anhaltend leiden", argumentierte die Landestierschutzbeauftragte Madeleine Martin (Grüne).

Die Vorstöße scheiterten allerdings immer im Bundestag. Während in den meisten EU-Ländern die Wildtierhaltung im Zirkus inzwischen teilweise oder ganz verboten ist, müssen in Deutschland letztlich die Kommunen darüber entscheiden, ob sie Auftritte von Wildtieren zulassen oder unterbinden.

Rechtlich ist das allerdings nicht ganz einfach, wie das Beispiel aus Rodgau (Offenbach) zeigt. Dort hatte 2022 ein Zirkus den Antrag gestellt, samt Tieren aufzutreten. Konkret ging es um den Auftritt von Pferden, Trampeltieren, Lamas, Ziegen, Rindern und Hunden.

Gerichtsentscheidung Rodgau kann Auftritt von Zirkustieren nicht einfach verbieten Damit machte Rodgau vor kurzem große Schlagzeilen: Sie ist die erste deutsche Stadt, die Zirkussen mit Tieren keinen Platz mehr bieten will. Jetzt greift ein Gericht ein. Zum Artikel

Die Stadt lehnte ab, woraufhin der Betreiber klagte - und vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt in Teilen Recht bekam. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, generell keine Veranstaltungen mit Tieren wie in Zirkussen oder auf Jahrmärkten mehr zuzulassen, befand das Gericht damals als "rechtsfehlerhaft": Die Einschränkung greife "unzulässig in Grundrechte der Antragsteller" und somit in die Freiheit der Berufsausübung ein.