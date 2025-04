In Bad Nauheim wurden am Samstag zwei Männer erschossen. Nun sind in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis zwei Verdächtige festgenommen worden. Geschossen haben sollen sie nicht.

SEK-Einsatz am Samstagabend in Bad Nauheim

SEK-Einsatz am Samstagabend in Bad Nauheim

Zwei Männer im Alter von 31 und 36 Jahren wurden am Ostersonntag im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen auf zwei Männer in Bad Nauheim (Wetterau) festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Mittelhessen am Montagnachmittag mitteilten.

Vorwurf: Anstiftung zum Mord

Das Amtsgericht Friedberg habe am Montag Haftbefehl erlassen "wegen des dringenden Tatverdachts der Anstiftung zum Mord". Die Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. Sie sind laut Ermittlungsbehörden nicht vorbestraft, schweigen zum Tatvorwurf und wie die beiden Opfer türkische Staatsangehörige.

Wie die Ermittler berichteten, hatten sie am Sonntag die Wohnungen der Festgenommenen im Main-Kinzig-Kreis und in Hanau durchsucht. Dabei seien "diverse Beweismittel" wie Handys sichergestellt worden. Weitere Informationen gab es zu den Verdächtigen zunächst nicht.

Nach dem "noch unbekannten Schützen" werde weiter gefahndet.

Getötete verschwägert

Bei den beiden Getöteten handelt es sich um einen 28-Jährigen und einen 59-Jährigen: Schwiegervater und Schwiegersohn, die laut Polizei und Staatsanwaltschaft bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten seien.

Die Ermittler gehen von einem persönlichen Motiv als Tathintergrund aus.

Anwohner: Sechs Schüsse

Am Samstag gegen 17.40 Uhr hatten Zeugen der Polizei Schussgeräusche gemeldet. "Unverzüglich entsandte Polizeistreifen" fanden laut den Ermittlern die beiden Männer mit Schussverletzungen vor einem Wohnhaus in der Straße 'Am Deutergraben'. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen seien die beiden Männer noch am Tatort gestorben.

Bei der Obduktion der Leichen sei "zweifelsfrei festgestellt worden", dass die Männer durch mehrere Schussverletzungen zu Tode kamen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Ein Anwohner hatte dem hr am Wochenende geschildert, er habe sechs Schüsse gehört und viele Schreie wahrgenommen. Auf einer Wiese habe er eine leblose Person gesehen. Die Polizei habe versucht, sie mit einer Druckmassage zu reanimieren. Im Einsatz waren unter anderem ein Spezialeinsatzkommando und ein Hubschrauber der Polizei.