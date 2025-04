Zwei Männer in Bad Nauheim getötet

In Bad Nauheim sind zwei Männer getötet worden. Sie wurden mit Schussverletzungen vor einem Wohnhaus tot aufgefunden. Die Polizei fahndet weiter nach mindestens einem Täter.

Die Spurensicherung der Polizei arbeitet an einem Tatort, nachem zwei Männer erschossen worden. Bild © picture alliance/dpa | Helmut Fricke

Nach den tödlichen Schüssen in Bad Nauheim (Wetterau) ist der Täter weiter auf der Flucht. Es werde weiter gesucht und ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Ein Verdächtiger sei bislang nicht gefasst worden.

Die Polizei sucht nach mindestens einem Schützen, der zwei Männer getötet haben soll. Warum auf die Opfer geschossen wurde, ist unklar. Die beiden Männer wurden am Samstagabend leblos in der Straße "Am Deutergraben" aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Beide wiesen Schutzverletzungen auf, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem hr sagte.

SEK-Einsatz nach Notrufen

Die ersten Schüsse sollen gegen 17.40 Uhr gefallen sein. Die ersten Notrufe seien kurz nach 18 Uhr eingegangen.

Die Beamten seien am Samstag mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen, Anwohner berichteten von einem SEK-Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Gebiet, zahlreiche Einsatzfahrzeuge waren zu hören.

Polizei: "Keine Gefahr für Öffentlichkeit"

Es gebe Hinweise auf einen Täter, die Polizei schließe aber nicht aus, dass mehrere beteiligt gewesen sein könnten. Nach dem oder den Tätern werde gefahndet, teilte ein Sprecher dem hr mit.

"Nach jetzigem Stand besteht keine Gefahr für Anwohner oder die Öffentlichkeit", so der Polizeisprecher weiter. Die Bevölkerung werde dennoch gebeten, in der Region keine Anhalter mitzunehmen. Weitere Angaben - etwa zu den Opfern oder den möglichen Hintergründen der Tat - machte die Polizei zunächst nicht.

Anwohner spricht von sechs Schüssen

Ein Anwohner schilderte dem hr, er habe sechs Schüsse gehört und viele Schreie wahrgenommen. Auf einer Wiese habe er eine leblose Person gesehen. Die Polizei habe versucht, sie mit einer Druckmassage zu reanimieren – offenbar vergeblich.

Beamte in weißen Overalls waren am Abend mit der Sicherung von Spuren beschäftigt. Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen.