Nach dem gewaltsamen Tod eines 44-Jährigen Ende März in Kassel sitzt ein tatverdächtiges Paar in Untersuchungshaft. Jetzt ermittelt die Polizei auch in einem zweiten möglichen Mordfall gegen die beiden.

Polizeieinsatz nach Leichenfund im Kasseler Stadtteil Kirchditmold im März 2025. Bild © Michael Janovsky (hr)

Ein bereits inhaftiertes Paar aus dem Schwalm-Eder-Kreis steht inzwischen wegen zwei Tötungsfällen in Kassel unter Mordverdacht. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittler der eigens eingerichteten "AG Schiller" verdächtigen den 37-jährigen Mann und seine 28-jährige Partnerin, am 20. März in der Kasseler Schillerstraße und in der Riedelstraße binnen weniger Stunden zwei Morde begangen zu haben. Die Opfer sind zwei Männer im Alter von 44 und 51 Jahren. In beiden Fällen werde wegen Mordverdachts ermittelt. Konkrete Hinweise deuten laut Polizei auf das Vorliegen des Mordmerkmals Heimtücke hin. Die Tatmotive sind demnach weiter unklar.