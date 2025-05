Zwei Morde an einem Tag? Paar auch im zweiten Fall in Kassel tatverdächtig

Nach dem gewaltsamen Tod eines 44-Jährigen Ende März in Kassel sitzt ein tatverdächtiges Paar in Untersuchungshaft. Jetzt ermittelt die Polizei auch in einem zweiten möglichen Mordfall gegen die beiden.

Ein bereits inhaftiertes Paar aus dem Schwalm-Eder-Kreis steht inzwischen wegen zwei Tötungsfällen in Kassel unter Mordverdacht. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Ermittler der eigens eingerichteten "AG Schiller" verdächtigen den 37-jährigen Mann und seine 28-jährige Partnerin, am 20. März in der Kasseler Schillerstraße und in der Riedelstraße binnen eines Tages zwei Morde begangen zu haben. Die Opfer stammen beide aus Kassel und kannten die Tatverdächtigen nach Polizeiangaben persönlich.

Beide Opfer mit Stich- und Schnittverletzungen

Das Paar war bereits kurz nach den Taten festgenommen worden. Die beiden werden verdächtigt, in der Nacht vom 19. auf den 20. März in der Kasseler Schillerstraße einen 44-Jährigen erstochen zu haben. Der Mann starb auf offener Straße infolge schwerer Stich- und Schnittverletzungen. Er wurde von einem Fahrradfahrer gefunden.

Der zweite Fall, in dem das Paar mittlerweile ebenfalls dringend tatverdächtig ist, ereignete sich einige Stunden später, um die Mittagszeit: Ein 51 Jahre alte Mann wurde in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Riedelstraße tot aufgefunden. Die Tatwaffe: ein Messer.

Nach dem zweiten Mord könnten die beiden Verdächtigen ihre Kleidung ausgezogen und im Bereich Fuldabrück oder Melsungen entsorgt haben. Das vermutet die Polizei und bittet um Hinweise .

Mögliches Mordmerkmal: Heimtücke

Nach dem Paar war öffentlich gefahndet worden, bevor es am Morgen des 21. März in der Melsunger Innenstadt (Schwalm-Eder) von Zivilbeamten festgenommen wurde. Die Verdächtigen sitzen seither in Untersuchungshaft.

In beiden Tötungsfällen ermittelt die Polizei nun wegen Mordverdachts. Konkrete Hinweise deuten demnach auf das Mordmerkmal Heimtücke hin. Die Tatmotive sind weiter unklar.