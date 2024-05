Zwei schwere Motorradunfälle in Südhessen

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Bensheim (Bergstraße) bei einem Unfall getötet worden. In Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

In Bensheim (Bergstraße) kam ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben. Laut Polizei übersah ein Autofahrer den 42-Jährigen in der Heidelberger Straße beim Linksabbiegen. Der 42-Jährige starb noch vor Ort. Die B3 war mehrere Stunden gesperrt.

In Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der B45 schwer verletzt. Nach Polizeiangaben hatte eine 57 Jahre alte Autofahrerin beim Auffahren von der L3065 auf die Bundesstraße die Vorfahrt des 36-Jährigen missachtet.